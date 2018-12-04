Владивосток, 4 декабря, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Приложение для смартфона, которое позволит автоматизировать проверку и подсчёт груза в морском порту Владивостока, разработали студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает 4 декабря пресс-служба вуза.

Dvfu.ru Автоматизация

«Мы сделали рабочие прототипы двух приложений — для смартфона и для очков дополненной реальности, — сообщил студент Школы естественных наук ДВФУ Евгений Фоменко. — Программы способны распознавать идентификатор контейнера (специальный код), переводить его в текстовый режим и самостоятельно сверять с базой данных».

По его словам, приложение разработано для операционной системы Android, но в будущем будет доступны версии для других систем.

Отмечается, что предложенные технологии еще планируется доработать. По замыслу авторов, программу можно будет усовершенствовать таким образом, чтобы она распознавала не только идентификационный код каждого контейнера, но и повреждения на нём, щели и трещины.

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