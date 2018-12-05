Киев, 5 декабря, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Конституция Украины 22 ноября получила реальный шанс пополниться формулировкой «смысла существования страны». Верховная рада приняла в первом чтении предложенный президентом законопроект, который необходим «для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО». О том, какие интересные возможности поиграть с устремившейся в ЕС Украиной возникают у некоторых стран ЕС, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Polsha.org Украинские рабочие на сборе клубники в Польше

Пока что Украина интегрируется с Европой в виде регулярных поставок гастарбайтеров, трудящихся по большей части на полях. Похоже, что европейские страны — политические тяжеловесы — не рассчитывают, что Украина когда-либо вступит в Европу по-другому, и не планируют расширение ЕС. А вот новые евросоюзники, располагающиеся на востоке Европы, вполне могут использовать украинскую карту для шантажа своих старших товарищей.

Например, Вышеградская группа (состоящая из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), похоже, не прочь усилить свои политические позиции, использовав Украину и ее желание как инструмент давления на Германию, Францию и другие западные европейские страны, занимающие сдержанную позицию. Неужели эта игра преодолеет даже неприязнь Венгрии и Польши к возрождающемуся украинскому ультранационализму?

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