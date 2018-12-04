Ростов, Ярославская область, 4 декабря, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Москвы, который сбросил паломницу со стены Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом Ярославской области 29 августа 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении следственного комитета по Ярославской области.

Спасо-Яковлевский монастырь

Как выяснило следствие, мужчина находился в состоянии невменяемости. При этом происшествие в монастыре было уже вторым в тот день. Сначала, находясь в торговом комплексе «Абакан», мужчина набросился на посетительницу и нанес ей удары по голове и руке неустановленным предметом, причинив легкий вред здоровья.

В этот же день он, находясь на смотровой площадке одной из достопримечательностей города Ростова, подошел к 41-летней посетительнице, после чего при помощи рук перекинул потерпевшую через ограждение стены, расположенной на высоте 5,72 метра над землей, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшей. Факт нахождения фигуранта уголовного дела в состоянии невменяемости в момент совершения им указанных выше общественно-опасных деяний установлен проведенной в ходе расследования стационарной судебно-психиатрической экспертизой», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

По мнению следствия, мужчина нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице. Материалы уголовного дела переданы в суд, который и должен принять решение о принудительных мерах медицинского характера.