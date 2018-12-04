Киев, 4 декабря, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Гражданам России тоже приходилось смотреть на нетрезвого главу своего государства, теперь это вынуждены делать граждане Украины, и если президентство Порошенко, вероятно, в скором времени останется в прошлом, то ожидать «трезвой политики» на Украине пока рано, отметил во вторник, 4 декабря, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя сообщения о выступлении президента Украины на церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Ранее телеканал ТВЦ опубликовал видеоролик с выступлением Петра Порошенко. Президент Украины, по мнению журналистов и наблюдателей, во время этого выступления находился в состоянии, далеком от адекватного.

«Понимаю, что чувствуют нормальные жители Украины, когда в очередной раз наблюдают в СМИ своего так называемого «президента» в пьяном виде — всё-таки «верховный главнокомандующий». В памяти остались подобные случаи с первым президентом РФ Борисом Ельциным. Особенно — его безобразное дирижирование оркестром в Германии. Или случай в Ирландии, у самолёта. До сих пор тошнит.

Конечно, в историческом и личностном плане эти фигуры несопоставимы. Тем не менее не советовал бы особенно рьяным сильно «топтаться» на подобных эпизодах: глупо выглядит. Мы эту страницу, к счастью, давно перевернули. Надеюсь, что и Украина её скоро перевернёт. Хотя трезвой политики у них пока в любом случае не получится. Им голову другим зельем сносит», — отметил Демурин.