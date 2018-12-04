Москва, 4 декабря, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель экспортеры нефти (ОПЕК+) работают над соглашением о сокращении нефтедобычи по меньшей мере на 1,3 млн баррелей в сутки, сообщает 4 декабря Reuters со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Добыча нефти

«Переговоры сосредоточены на пропорциональном сокращении на 3−3,5% от уровня нефтедобычи в октябре, без каких-либо исключений для любой из сторон», — отметили собеседники издания.

Отмечается, что соответствующее решение может быть принято 6−7 декабря на встрече в Вене.

Напомним, Организация стран — экспортеров нефти была создана в 1960 году. На сегодняшний день в состав организации входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится около 35% от всемирной добычи, или половина мирового экспорта нефти.

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