Кострома, 4 декабря, 2018, 14:56 — ИА Регнум. В Костроме нашли нового инвестора для завершения строительства проблемного дома в Речном проезде, сообщает областное телевидение «Русь». Новый подрядчик обещает начать соответствующие работы в январе 2019 года и завершить их в июле.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Строительство проблемного дома было завершено на 80%, работы были остановлены осенью прошлого года. Чтобы ввести дом в эксплуатацию, новому инвестору предстоит вложить более 20 миллионов рублей.

«У нас сейчас как раз инвестор досчитывает смету расходов, которая необходима для завершения строительства дома. Завершить предстоит не только строительство дома, но работы, которые добавляются в результате вандальных действий, краж, это все предстоит восстановить», — сообщил заместитель директора областного департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Николай Ухов.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали завершить строительство проблемных домов при помощи «нового механизма защиты прав дольщиков».

Суть нового механизма состоит в том, что «инвесторам, взявшим на себя обязательства завершить возведение недостроенных зданий по долевым договорам, в аренду без проведения торгов будут предоставляться земельные участки».

В пресс-службе губернатора области отмечали, что такая мера будет применяться только в крайних случаях, «когда все иные варианты по достройке объектов не принесли результата». Соответствующая законодательная инициатива была принята сразу в трех чтениях.