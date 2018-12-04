Курган, 4 декабря, 2018, 15:07 — ИА Регнум. ОАО «Курганмашзавод» намеревается отказаться от двух активов в Липецкой области. Речь идёт о предприятиях ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» и ООО «Тягачиактив». Заседание совета директоров КМЗ, где будет решаться данный вопрос, намечено на 6 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru На «Курганмашзаводе»

Информация о прекращении участия ОАО «Курганмашзавод» в двух липецких ООО, в которых КМЗ является единственным учредителем, опубликована на сайте предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» в конце ноября 2018 года по решению Арбитражного суда Липецкой области было объявлено банкротом. Причина — несостоятельность предприятий группы концерна «Тракторные заводы».

ООО «Тягачиактив», согласно официальным данным, с марта 2017 года находится в процессе ликвидации.

ООО «Курганмашзавод» — крупнейшее предприятие Курганской области и единственное в России предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий почти трех десятков стран мира. Ранее предприятие входило в состав концерна «Тракторные заводы». На данный момент ООО «Курганмашзавод» находится под управлением АО «РТ-Курганмашзавод» госкорпорации «Ростех».