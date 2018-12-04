Киев, 4 декабря, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Украинским гражданам не стоит посещать Россию по меньшей мере в период действия военного положения. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал в интервью телеканалу UATV.

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР «Ты сюда не ходи, а то снег башка попадет»

Поездки в Россию стоит ограничить. Отправившиеся туда украинцы рискуют попасть под «действия специальных служб», их также могут выслать обратно, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко ввел военное положение в нескольких областях сроком на 30 дней. Такое решение было принято после инцидента в Черном море, когда три украинских корабля были задержаны за нарушение российской границы. Власти Украины также запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

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