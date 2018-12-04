Вязники, Владимирская область, 4 декабря, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Во Владимирской области 45-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своей двухлетней внучке. Как сообщили 4 декабря в пресс-службе регионального СУ СК РФ, летом 2017 года девочка, оставшись без присмотра, утонула в пруду.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна В суде

Трагедия произошла 19 августа 2017 года в Вязниковском районе области. По данным следствия, 45-летняя женщина в этот день присматривала за своими детьми, которым от двух до восьми лет, и за двумя внуками. В какой-то момент женщина отвлеклась на своего младшего сына, оставив внучку в кустах смородины. За это время девочка, которой на тот момент был 1 год и 8 месяцев, дошла до пруда и упала в него.

«Пострадавшую достали из воды, прибывшие на место в короткий срок сотрудники скорой медицинской помощи провели первоначальные манипуляции, в состоянии клинической смерти доставили девочку в местную больницу, а затем перевезли в ОДКБ. В условиях реанимации за жизнь маленькой Софии боролись врачи, но 30 августа 2017 года малышка умерла от отека и комы головного мозга, наступивших в результате последствий утопления в воде», — сообщили в СКР.

Следователи считают: женщина отчетливо понимала, что домашний пруд опасен для ребенка, но понадеялась на то, что все будет хорошо, и оставила девочку одну. Во время следствия она полностью признала это.

Сейчас 45-летняя бабушка обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.