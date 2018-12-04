Берлин, 4 декабря, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Федеральная счетная палата ФРГ обвинила немецкое министерство обороны в умышленном нарушении закона в ходе расследования так называемого «дела консультантов». Как пишет издание Die Welt 4 декабря, обвинения стали итогом отчета аудиторов перед комитетом бундестага по бюджету.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Попались

В 12-страничном отчете речь идет о нарушениях при оплате министерством различных консалтинговых и вспомогательных услуг. Счетная палата полагает, что это было известно министерству обороны как минимум с июня и делалось сознательно и вопреки законам. Выявленные нарушения могут стать основанием для уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на министерство обороны поступила жалоба. На протяжении долгого времени министерство нарушало трудовое право, привлекая «независимых консультантов», которые де-факто работали как штатные сотрудники, не получая причитающихся пособий.