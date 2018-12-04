Сана, 4 декабря, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Правительство Йемена, поддерживаемое арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и хуситы согласились обменяться заложниками, сообщает 4 декабря Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Причиной подобного решения стало стремление наладить диалог в преддверии мирных переговоров, которые должны состояться в Швеции. Ранее ООН предоставила лечение 50 хуситским повстанцам, получившим ранения в боях с интервентами.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.