Ивано-Франковск, Украина, 4 декабря, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Ивано-Франковск до сих пор не получил вакцину от кори, заявил мэр города Руслан Марцинкив, сообщило 4 ноября информационное агентство «УНН».

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"Хотя мы сработали на опережение и заказали вакцины преждевременно, однако до сих пор так их и не получили. Обидно, ибо сейчас, фактически, из-за недальновидности правительства, которое не способно закупить препараты в достаточном количестве, имеем проблемы здесь, на местах. Потому автономно приобрести вакцину для себя город не может», — рассказал чиновник.

Мэр отметил, что вакцины нет не только в медучреждениях, но и на рынке.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, уровень заболеваемости корью в стране превысил рекорд, зафиксированный в 2006 году.

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