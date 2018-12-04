Киев, 4 декабря, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко втягивает парламент в свою предвыборную кампанию, вынося на голосование свой законопроект о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года. Об этом 4 декабря в кулуарах Верховной рады заявил депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия С глаз долой, из сердца вон

«Парламент в очередной раз пытаются втянуть в предвыборную игру президента Петра Порошенко. Договор о дружбе с Россией действует с 1 апреля 1999 года. Он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не будет замечаний одной из сторон. Если одна из сторон направляет письмо о прекращении этого договора, то, согласно ст. 40 этого договора, он прекращает свое действие», — рассказал Бойко.

По его словам, «Большой договор» уже прекратил своё действие, когда 21 сентября министерство иностранных дел Украины направило письмо МИД России о том, что Киев не будет продлевать действие договора.

«МИД Украины 21 сентября, за полгода, по закону направил письмо о том, что Украина не будет продлевать действие договора. Таким образом, он и так не продлевается. А то, что сегодня действующий президент пытается внести какой-то закон о прекращении договора, — это элемент предвыборной кампании. Таким образом, он пытается поднять свой рейтинг на военной риторике, на радикализме. На самом деле договор уже прекращен. Никакого практического значения этот законопроект не будет иметь. Этот закон уже не действует», — пояснил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент Порошенко внес в парламент Украины проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. 28 августа 2018 года Порошенко заявил, что Киев готов разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков назвал решение Киева «неразумным». При этом он признал, что отношения между государствами находятся в ситуации, которую трудно еще больше испортить.

Напомним, парламент Украины ратифицировал договор о дружбе с Россией 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевается на 10-летние периоды, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выступит против его пролонгации путем письменного уведомления.