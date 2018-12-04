Иркутск, 4 декабря, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Из-за того, что уровень озера Байкал значительно поднялся, жители посёлка Листвянка в Иркутской области могут остаться без набережной. Вода уже подтопила главную улицу.

Скриншот «Вести Иркутск» Байкал разливается в Листвянке. Шаман-камень почти скрыло

Местные жители сообщают о том, что так агрессивно Байкал в осенне-зимний период себя ещё не вёл — вода из берегов не выходила. А теперь водой почти скрыта главная местная достопримечательность — так называемый Шаман-камень.

«Листвянка превращается в байкальскую Венецию», — передают «Вести Иркутск».

Уровень воды в Байкале достиг отметки в 457 метров (456,67 м по состоянию на 31 августа 2018 года — прим. ИА REGNUM ). Однако, по словам учёных, это норма, ведь в предыдущие годы озеро теряло в показателях. Но говорить о том, что затяжное маловодье закончилось, пока рано.

«Год такой случился, что приток в Байкал был очень высокий. Так скажем, это не экстраординарная ситуация для озера. Нормальные колебания плюс-минус 80 см. То есть Байкал входит в своё русло. Просто люди от этого отвыкли», — прокомментировал директор Лимнологического института Андрей Федотов.

Между тем у местных жителей вызывает беспокойство то, что волны Байкала подмыли в Листвянке подпорную стену, появились выбоины. Вместо тротуара — каток. Пешеходы вынуждены двигаться по противоположной стороне дороги.

По данным телеканала, работы по берегоукреплению начнутся в 2019 году. На строительство стены, которая протянется почти на 2,5 километра, выделено 1 млрд 400 млн рублей.

По словам начальника отдела по содержанию автодорог «Дирекции автодорог Иркутской области» Петра Демидова, на следующий год планируется заключение госконтракта на разработку проектной документации на реконструкцию автодороги на участке с 62 по 70 километр. В целом речь о большом проекте, в рамках которого укрепят стену вдоль всего побережья и расширят проезжую часть. Однако когда это произойдёт, пока неизвестно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, последние несколько лет на Байкале фиксировалось затяжное природное маловодье. Экологи били тревогу. Такая ситуация была вызвана дефицитом дождей в летне-осенние периоды — выпадало лишь 50−70% месячных норм осадков. Из-за этого полезный приток воды в озеро снижался до 30−50% нормы. Однако в сентябре 2018 года в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что гидрологическая и водохозяйственная обстановка на Байкале улучшилась. 2018 год классифицируется как средний по водности. Помогли многоснежная зима, дружное снеготаяние, малые потери снега на испарение, сильные дожди в летние месяцы, сформировавшие дождевые паводки на впадающих в Байкал реках.