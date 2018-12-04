Тверь, 4 декабря, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского передал митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 4 декабря в Успенском соборе Московского Кремля патриарх провёл Божественную литургию в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. На богослужении присутствовали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, а также делегация Тверской области. в которую вошли представители муниципальных образований, общественных организаций, регионального правительства — всего около 300 человек. Также участие в литургии приняли митрополит Тверской и Кашинский Савва, духовенство Тверской епархии, Губернаторский камерный хор «Русские партес».

Д. Плеханов «Михаил Тверской». Фрагмент росписи Софийского собора в Вологде. 1686 год

«Сегодня свершилось важное событие — в отчий дом возвращаются мощи Михаила Тверского, небесного покровителя Верхневолжья. Это награда для всех жителей тверской земли», — отметил Игорь Руденя.

«У нас сложилась замечательная традиция, когда вместе с патриархом в Успенском соборе молится та или иная митрополия, епархия. Сегодня мы молились о тверской земле, которая всегда имела очень большое значение в истории нашего Отечества как важный политический и духовный центр», — сказал патриарх Кирилл.

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского будет принесён в восстанавливаемый Спасо-Преображенский собор в Твери на время богослужения, которое пройдёт в храме 5 декабря, в День памяти Михаила Тверского.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи Михаила Тверского находились в соборе до 1934 года. После разрушения храма е мощи были утрачены. В 2018 году стало известно, что часть мощей Михаила Тверского находится в Москве, в храме Петра и Павла в Лефортово. В Твери ковчег с частицей мощей Михаила Тверского будет храниться в Воскресенском кафедральном соборе. После завершения строительства и освящения Спасо-Преобрсаженского собора святыня будет возращена на своё историческое место.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни в Москве и Тверской области проходят торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской. 5 декабря откроется выставка «Дом Святого Спаса» в Тверском императорском дворце, посвященная истории храма. Также запланирована торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской». На историческом факультете Тверского государственного университета состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.