Москва, 4 декабря, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Госдума осуждает провокацию Украины в Керченском проливе и призывает парламенты стран мира осудить деструктивные действия властей Киева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, нижняя палата парламента приняла соответствующее постановление. Решение принято единогласно, 426 депутатов проголосовали «за».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Обращение адресуется к парламентам европейских государств, парламентам государств «Группы двадцати», Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ, ПА ОДКБ, Европейскому парламенту, ПА ОБСЕ, Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, ПАСЕ и Парламентской ассамблее Средиземноморья.

«Обращаясь к парламентам, мы выполняем свою представительскую функцию», — отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать вопрос упрощения получения гражданства РФ для граждан Украины и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые «позволят открыть двери и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов».

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Российские парламентарии «решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, а также призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать всё необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима», говорится в документе.

Подтверждением того, что пограничный инцидент в Керченском проливе является заранее спланированной провокацией, стала новая волна организованных нападений национал-радикалов на дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации на Украине, указали в Госдуме. Кроме того, в последние дни участились нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории Украины, а также введен запрет въезда на Украину для мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет.