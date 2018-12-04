Москва, 4 декабря, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что провокация в Керченском проливе не связана со встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Опять поверхностный подход. Вся эта пресса, привязались вот: не состоялась встреча двух президента. Да никакой связи нет! Вы сегодня не можете понять глубинные причины! А если бы не было этой связи — Дональд и Путин — что? Не было бы провокации? Она была запланирована! И никакой связи нет с тем, что кто-то с кем-то будет встречаться», — заявил Жириновский.

При том с высокой парламентской трибуны Жириновский обратился к сотрудникам администрации президента РФ и рассказал им, как нужно вести информационную политику.

«Хотел бы я отсюда обратиться к чиновникам Администрации президента: не надо заранее говорить о встрече. Когда пройдет — сообщите миру: вот вчера состоялась встреча. Нас же унижают! А вот не будет встречи — и мы в дураках. Зачем подымать вопрос? А то весь мир на ушах», — заявил депутат Госдумы.

Главной темой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине должен был стать возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.