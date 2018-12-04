Москва, 4 декабря, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Участники группы IC3PEAK стали гостями нового выпуска на YouTube-шоу «Узнать за 10 секунд». Выпуск подготовили внепланово, 3 декабря, для поддержки артистов в связи с запретами их концертной деятельности.

Скриншот видео «Узнать за 10 секунд» Настя Креслина и Николай Костылёв

Участники группы Настя Креслина и Николай Костылёв приняли участие в шоу, где нужно угадывать исполнителей по фрагменту песни. Группа также принимала слова поддержки от многих современных артистов, а сами исполнители рассуждали на тему запрета своих концертов. В частности, Креслина и Костылёв сообщили, что не боятся массовой отмены своих выступлений и готовы проводить концерты даже на улице.

«Планируют отменить наши концерты — это дико неприятно, но ожидаемо. Мы всё равно собираемся их проводить. Самое крутое, что может сделать слушатель — прийти, несмотря на запрет. Если нужно, мы концерт и на улице проведём», — сообщили участники группы.

Напомним, ранее местные власти пытались запретить выступление IC3PEAK в Казани, а мэр Перми порекомендовал организаторам отменить концерт из-за «суицидальной направленности» текстов дуэта. Последняя попытка отменить выступление группы произошла в Новосибирске, когда исполнителей задержала полиция. Однако концерт всё-таки состоялся.