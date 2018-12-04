Катовице, Польша, 4 декабря, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выступил на 24-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата в Катовице. В своей речи он обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа, пишет немецкое издание Spiegel 4 декабря.

Арнольд Шварценеггер

В своей речи Шварценеггер призвал взглянуть на США шире: Америка — это не только официальный Вашингтон, это множество отдельных городов и штатов. Местные правительства и институты, по словам Шварценеггера, проделывают невероятную работу, чтобы выполнять Парижское соглашение по климату. Они контролируют 70% вредных выбросов в атмосферу.

Президента Трампа, объявившего о выходе из Парижского соглашения, он назвал «чокнутым». Но Америка — это больше, чем ее лидер и Вашингтон, и она будет верна климатическому соглашению, подчеркнул Шварценеггер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре бывший губернатор Калифорнии посетил американский город Парадайз, пострадавший от сильнейшего трехнедельного пожара. «Железный Арни» пообщался с потерявшими кров жителями и сделал пожертвование в пользу местной пожарной части.

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