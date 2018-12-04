Тегеран, 4 декабря, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединенные Штаты не способны пресечь импорт иранской нефти, сообщает 4 декабря Reuters.

Иранская нефть

Попытки сделать это приведут к тому, что весь экспорт нефти идущий через Ормузский пролив будет заблокирован.

Целью Вашингтона является сокращение экспорта нефтепродуктов из исламской республики на мировой рынок, с этой целью президент США Дональд Трамп расторг ядерную сделку с Тегераном и обложил государство санкциями.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций. В мае 2018 года сделка была расторгнута.