Киев, 5 декабря, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Для чего Петру Порошенко понадобилось вводить военное положение, используя для этого столь грубую провокацию? Какие выгоды старается урвать в свою пользу президент Украины, рассказывает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Объявление военного положения, кроме непосредственного прицела на грядущие выборы, позволяющего то ли отменить их, то ли сыграть на повышении рейтинга, не исчерпывает всех благ, следующих для Порошенко из этого показного хода. Выгоды вполне конкретны: усиление контроля за банковской системой, жесткая цензура и запрет на нерекомендованные свыше информационные источники в медиапространстве, взятие к ногтю оппозиции, — уже очень неплохой улов.

Военное положение позволяет даже заморозить или отменить предшествующие провалившиеся проекты «укрепления самостийности», такие как попытка «взять в плен» УПЦ МП. Кроме того, введение военного положения позволит Порошенко свободнее чувствовать себя по отношению к народному протесту, а судя по той скорости, с которой военное положение было введено, без народного протеста дело не обойдется. Ради великой срочности не дрогнувшей рукой отправили выполнять провокацию конкретных украинских моряков (для которых всё еще относительно удачно обернулось), показав, кстати, пример того, как будет действовать постмайданная власть по отношению к любым украинцам, воспринимаемым ею как расходный материал.

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