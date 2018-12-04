Милан, Италия, 4 декабря, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Лучшим футболистом в сезоне 2017/18 Серии А признан нападающий и капитан миланского «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает Football Italia.

Deviantart.com Мауро Икарди

В прошлом сезоне Икарди стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Италии, забив 29 голов в 34 матчах. Аналогичный показатель у нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обладателем премии «Тренер года» Серии А стал главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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