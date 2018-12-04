Москва, 4 декабря, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Проектное финансирование каждого объекта недвижимости и банковское сопровождение каждой стройки приведут к тому, что на рынке недвижимости больше не будет рискованных объектов, созданных недобросовестными застройщиками для обогащения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«Заведомо дефолтные проекты в рынок больше не попадут», — отметил Стасишин.

При этом, отметил он, одномоментно решить проблему обманутых дольщиков сегодня нельзя — на это потребуется порядка 3−5 лет.

«Цикл строительства у нас сегодня — 2,5−3 года, количество метров, находящихся одновременно в стройке — порядка 136 млн квадратных метров, а уровень дефолтности порядка 7−10%. Гипотетически можно сказать следующее: то, что мы сегодня выявили, и то, что накапливалось много лет назад, закончится, наверное, в случае принятия тех или иных решений по достройке проблемных объектов, в течение трех-четырех лет», — заявил Стасишин.

Однако главная задача сегодня — не допустить повышения уровня дефолтности, который сейчас есть, и не допустить того, чтобы эти дефолты произошли, уверен он.

«Цикл стройки с привлечением средств граждан закончится лет через четыре-пять», — добавил Стасишин.