Москва, 4 декабря, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Москве состоится в узком и расширенном составе. Об этом сообщил журналистам 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Речь идет о рабочем визите венесуэльского лидера. Запланирована встреча глав государств в узком составе и российско-венесуэльские переговоры в расширенном составе, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что главной темой встречи глав России и Венесуэлы станут двусторонние отношения Москвы и Каракаса. Николас Мадуро должен прибыть в Москву днём 4 декабря.

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