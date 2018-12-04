Вильнюс, 4 декабря, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте 7 декабря отправляется в Киев, где проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 декабря. По данным пресс-службы канцелярии президента Литвы, среди тем переговоров станет ситуация с безопасностью, «агрессия России», евроинтеграция Украины, перспективы сотрудничества с НАТО, правовые вопросы украинских гастарбайтеров в Литве и другие темы.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Перешёптывания двух русофобов

Накануне, 3 декабря, Грибаускайте обсуждала Украину с президентом Польши Анджеем Дудой. На встрече Грибаускайте заявила, что Украина, «противодействуя открытой военной агрессии России, ведет борьбу и за безопасность всей Европы». Поэтому, по её словам, «последовательная политическая, финансовая и военная помощь Украине, жесткий и единый ответ Запада — это необходимость, которая продиктована геополитической реальностью».

Даля Грибаускайте также объявила, что Литва увеличивает свою военную помощь Украине. На данный момент Литва поставляет на Украину оружие, ведёт обучение ВСУ, принимает на лечение раненых украинских солдат.