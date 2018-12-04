Москва, 4 декабря, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В 2018 году в России будет введено в эксплуатацию около 77,5 млн кв. м. жилья, что почти на 1 млн кв. м. хуже показателя 2017 года. Об этом со ссылкой на расчеты Единого реестра застройщиков пишет «Российская газета».

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР На стройке

Отмечается, что наибольший прирост объемов вводимого в эксплуатацию жилья показала Москва — за десять месяцев текущего года в мегаполисе было возведено на 23,9% больше жилья, чем за аналогичный период 2017 года. Худший показатель прироста показал Санкт-Петербург, за тот же период в городе было построено на 36,1% жилья меньше.

По сведениям Единого реестра застройщиков, в России снижение темпов строительства жилья происходит с 2015 года, когда в целом по стране было построено 83,8 млн кв. м. жилплощади.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что по результатам третьего квартала 2018 года в сегменте первичного жилья на элитном рынке недвижимости Москвы заключено около 230 сделок. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель вырос на 32%.

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