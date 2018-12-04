Киев, 4 декабря, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина», бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ближайшие несколько дней намерена провести ряд важных разговоров и встреч с влиятельными людьми в Соединённых Штатах. Об этом политик 4 декабря сообщили на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

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«Главная цель поездки — поиск новых путей безопасности Украины», — уточнила Тимошенко, отметив, что сегодня Украине «крайне важно иметь надёжных, стратегических союзников».

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/photos/a.721495844555188/2067117919992967/

Лидер партии сообщила, что в первую очередь намерена поднять вопрос о возобновлении международных гарантий для Украины в формате «Будапешт плюс». Тимошенко уверена, что Киев должен создать «прецедент результативности давления на «гарантов», которые «забыли» о будапештских договорённостях, вплоть до возобновления данных Украине обязательств.

«Нам необходима реальная помощь, в том числе и военная (НАТО), а не только бесконечные и абстрактные соболезнования и «обеспокоенность», — заявила бывшая премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия или Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Документ подразумевает, что Украина не будет развивать своё ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности со стороны стран, подписавших меморандум.