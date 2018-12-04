Москва, 4 декабря, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Намерение президента Украины Петра Порошенко обратиться с иском в суд ООН в связи с инцидентом в Черном море — это «часть запланированной клоунады, которую президент Украины исполняет для антироссийски настроенных сил Запада». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

«Президент Украины таким образом пытается манипулировать мнением международной общественности», — полагает Железняк.

Все последующие после провокации на Черном море действия властей «незалежной» выглядят как конвульсии в надежде удержать внимание своих покровителей, рассуждает парламентарий.

«Мировой общественности следует выяснить правду о случившемся в Черном море, чтобы адекватно реагировать на агрессивные действия Украины», — заявил Железняк.