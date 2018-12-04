Волнения на Русском месторождении: на Ямале вновь бастуют вахтовики
Салехард, 4 декабря, 2018, 12:06 — ИА Регнум. На Русском месторождении ЯНАО бастуют вахтовики ООО «ССГ Урал». Информация о задолженности по заработной плате на данном месторождении поступила 4 декабря 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ямала.
По предварительным данным сумма задолженности по оплате труда составила 720 тыс. рублей. Выяснилось, что ООО «ССГ Урал» является субподрядчиком ООО «Синерджетик Проджектс», с которым у АО «Тюменьнефтегаз» (дочерняя фирма «Роснефти») заключен договор подряда на выполнение работ на Русском месторождении.
Сотрудники прокуратуры ЯНАО выехали на Русское месторождение. Организована процессуальная проверка для выяснения причин образования задолженности по заработной плате и разрешения вопроса по её погашению.
Напомним, недавняя забастовка на месторождении Песцовом в ЯНАО дала положительный результат. ООО «СК Север» расплатилось с работниками за сентябрь и октябрь 2018 года. Всего выплачено 12,9 млн. рублей 196 гражданам, работавшим как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам.