Салехард, 4 декабря, 2018, 12:06 — ИА Регнум. На Русском месторождении ЯНАО бастуют вахтовики ООО «ССГ Урал». Информация о задолженности по заработной плате на данном месторождении поступила 4 декабря 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Давид Альфаро Сикейрос. Забастовка (фрагмент фрески). 1945

По предварительным данным сумма задолженности по оплате труда составила 720 тыс. рублей. Выяснилось, что ООО «ССГ Урал» является субподрядчиком ООО «Синерджетик Проджектс», с которым у АО «Тюменьнефтегаз» (дочерняя фирма «Роснефти») заключен договор подряда на выполнение работ на Русском месторождении.

Сотрудники прокуратуры ЯНАО выехали на Русское месторождение. Организована процессуальная проверка для выяснения причин образования задолженности по заработной плате и разрешения вопроса по её погашению.

Напомним, недавняя забастовка на месторождении Песцовом в ЯНАО дала положительный результат. ООО «СК Север» расплатилось с работниками за сентябрь и октябрь 2018 года. Всего выплачено 12,9 млн. рублей 196 гражданам, работавшим как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам.