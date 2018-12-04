Магадан, 4 декабря, 2018, 12:10 — ИА Регнум. На Колыме появилось недовольство новым главой региона Сергеем Носовым. За полгода, прошедшие с момента назначения его руководителем Магаданской области, люди не заметили перемен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Сергей Носов

Читайте также: Носов о Колыме: «Здесь не клоака, чтобы сбрасывать все неликвиды»

«Уже полгода как ушёл Печёный и губернаторствует Носов. А что-то изменилось? Кроме министерских чисток», — пишут жители региона в соцсетях.

«Ничего, стало хуже, — отвечают им земляки. — От перемены мест слагаемых сумма не меняется».

«Как он там в телике говорил? «За полгода у нас появилось понимание проблем», «Такая надежда была, а приближённые всё те же», «Ну, уровень хамства от «руководящих товарищей» существенно повысился, например», «Магаданцы остались с носом», «Добил Носов веру в «единороссов»! Перемен не будет», — анализируют жители Магаданской области итоги прошедшего полугодия.

Читайте также: Носов отчитал правительство Колымы: «Мухоморов, что ли, пьёте отвар?»

«Что-то я не пойму наш народ! Кто чего ожидал от «Единой России»? — не удивляются такому положению дел некоторые колымчане. — Насколько надо быть недалёкими что бы понимать: перемен нет и не будет».

«Люди понимающие ничего не ждали, — продолжают высказывать мнения магаданцы. — А мечтатели надеялись на лучшее. А как оно будет лучше, если по всей стране аврал?».

«Поймите, что перед выборами все начинают, что-то делать, лишь ради того, чтобы их/его/её выбрали, а потом «сосите лапу», — пытаются объяснить люди то, что за полгода перемен на Колыме не произошло.

ИА Весьма сообщает о том, что даже прямой эфир Сергея Носова в Instagram получился не очень удачным из-за шквала критики в адрес нового губернатора Колымы.

Читайте также: Врио главы Колымы недоволен работой министров: Что за фокусы с бюджетом?

Подключившиеся к эфиру жители Магадана оказались достаточно фамильярны и обращались к Носову просто по фамилии. Людей интересовало, почему студентам задерживают стипендии и по какой причине стали реже вывозить мусор. Колымчане также констатируют, что за шесть месяцев зарплаты врачей, учителей и воспитателей больше не стали и произошли изменения в худшую сторону: в посёлке Ола закрыли больницу, а пожарным — «материалку».

Один из пользователе Instagram поинтересовался, видит ли кто-нибудь изменения после выборов, и получил на этот вопрос отрицательные ответы. Есть правда и те, кто всё ещё ждёт — некоторые пользователи продолжают верить в Сергея Носова и констатируют, что с того момента, как он начал руководить регионом, прошло ещё мало времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов был назначен врио главы Магаданской области 28 мая 2018 года, а 9 сентября жители Колымы избрали его губернатором. До приезда на Колыму Носов был мэром города Нижний Тагил в Свердловской области, в 2017 году он избрался на второй срок с результатом почти 91% голосов, горожане просили не отправлять его на Колыму, желая, чтобы он продолжал руководить Нижним Тагилом.