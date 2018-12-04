Санкт-Петербург, 4 декабря, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей обсуждают видеозапись, сделанную, как утверждает автор, утром 4 декабря у станции метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге. На ней видно, как водитель маршрутки насильно вытаскивает из салона на заснеженный асфальт кричащего мужчину, а некий человек из салона маршрутки несколько раз бьет вытащенного ногами, пресекая его попытки вернуться в салон.

Https://vk.com/spb_today Инцидент в маршрутке (цитата группы «ДТП и ЧП»)

«Мужчина захотел бесплатно проехать на маршрутке 546, водитель не выдержал и выкинул его на улицу, мужчина не успокоился и продолжил буянить, кричать, стучать по стеклам», — говорится в описании видеозаписи.

На кадрах записи вытащенный из салона мужчина средних лет пытается подняться и вновь войти в маршрутку, но получает серию ударов ногой по рукам. Лицо человека, который бьет ногами, на видео не попало.

После этого маршрутка закрывает двери и уезжает, оставшийся на остановке мужчина возмущенно бьет ее вслед по стеклу.

Видеозапись вызвала удивление и даже шок у пользователей. При этом одни уверены, что пострадавший мужчина вел себя неадекватно и, скорее всего, был пьян, поэтому не осуждают действия водителя маршрутки, отказавшегося везти такого пассажира.

«Вроде мужик-то опрятный… Что в голову ему с утра ударило… хочу вот орать, ору в маршрутке, хочу вот бесплатно ехать — везите», — пишет один из комментаторов. Ему поддакивают и другие, возмущающиеся тем, что у человека якобы не нашлось 40 рублей, чтобы оплатить проезд в маршрутке: «Нету денег — ходи пешком».

Другие же предположили, что у мужчины наблюдаются признаки инвалидности, например, связанные с ДЦП, либо он попал в тяжелую ситуацию, и обращение с ним выглядит подлым и жестоким.

«Я в шоке! Люди, какие всё-таки вы злые… Всякое возможно (болен, обокрали, потерял итд). Ну, чтобы вот так выкинуть, да еще и ногами бить предательски… Ужас! Помните: в жизни всё возвращается бумерангом!» — пишет петербурженка под ником «Анна Малышева».

Другие комментаторы также обратили внимание на недопустимость действий, с помощью которых избавились от пассажира.

«Забавно смотреть, как из-за 40 рублей человек превращается в животное. Я имею в виду водителя и пинающего пассажира. Не то чтобы я кого-то оправдывал из участников. Просто могу сказать, что мы заслужили мир (общество, уровень жизни, дороги и т.д.), в котором живём», — считает пользователь «Влад Рыбалов».

«Вы что соотечественника-то в беде бросили? Трудно было 30 рублей заплатить за него, и пусть он едет с богом… Или вас только теракты в метро могут объединить, чтоб вы вспомнили о том, что мы одна нация?» — добавляет «Никита Блинов» (ему напомнили, что стоимость проезда — на 10 рублей выше).

«Очень стыдно… очень», — резюмирует один из участников обсуждения.

Как отмечает ИА REGNUM, маршрут №546 (ст.м. «Кировский завод — пос. Тайцы) обслуживает ОАО «АТП-31» на автобусах «ПАЗ». Стоимость проезда на маршруте составляет 70 рублей. Телефон компании в настоящий момент не отвечает.