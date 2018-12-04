Южно-Сахалинск, 4 декабря, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Российской Федерации Лаврову С.В.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Уважаемый Сергей Викторович!

Сахалинская областная Дума на протяжении многих лет занимает принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности Российской Федерации и неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению Мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта — Сахалинской области, и имеют стратегическое, оборонное, экономическое значение.

В средствах массовой информации прозвучало сообщение пресс-секретаря Президента Российской Федерации Пескова Д.С. о том, что 14 ноября 2018 года в рамках встречи Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на саммите стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была достигнута договоренность активизировать переговоры по Мирному договору на основе Совместной Декларации Союза Советских Социалистических республик и Японии, ратифицированной Указом Верховного Совета СССР от 8 декабря 1956 года (далее — Декларация 1956 года).

В связи с тем, что в основу Декларации 1956 года заложен принцип передачи части российской территории — островов Малой Курильской гряды — после заключения Мирного договора с Японией, жители Сахалинской области опасаются, что указанные территории будут исключены из состава Российской Федерации. По этому поводу поступают обращения в адрес депутатов Сахалинской областной Думы.

Принимая во внимание требование статьи 4 Конституции Российской Федерации о соблюдении целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, Сахалинская областная Дума просит Вас разъяснить позицию Министерства иностранных дел Российской Федерации в отношении возникающих у жителей Сахалинской области опасений.

При этом Сахалинская областная Дума настаивает на сохранении территориальной целостности и существующих границ Российской Федерации и призывает Вас принять все возможные меры по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов.

Председатель Сахалинской областной Думы А.А. Хапочкин

29 ноября 2018 года