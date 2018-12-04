Москва, 4 декабря, 2018, 12:14 — ИА Регнум. До конца 2018 года в поселении Кокошкино Нового административного округа Москвы появится новый детский сад. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 300 мест. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 4 декабря.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

«Фасады детского сада сделаны в оттенках салатового, белого и коричневого тонов. Внутренняя отделка полностью отвечает санитарным и строительным нормам», — подчеркнул Кузнецов.

Объект будет находится по адресу — НАО, пос. Кокошкино, ул. Школьная, д.3. Детей разделят на 12 групп по 25 человек в каждой. У каждой группы будет своя индивидуальная ячейка.

Согласно проекту, в здании детского сада предусмотрены спортивный и музыкальный залы, хореографический класс и столярная мастерская. Также будут оборудованы игровые площадки на прилегающей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москомархитектура согласовала проект строительства детского сада на 250 мест на западе Москвы в районе Солнцево.

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