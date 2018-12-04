Ереван, 4 декабря, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Заседание парламента Армении, назначенное на сегодня, 4 декабря, не началось по причине отсутствия кворума. На данный момент зарегистрировались 26 депутатов, в то время как кворум в 105-местном парламенте составляет 53 депутата.

стоп-кадр прямого эфира Parliament of Armenia «Табло в зале заседаний парламента Армении: «зарегистрировалось 26 депутатов»

Председатель парламента Армении Ара Баблоян заявил, что надо подождать, но не более, чем четыре часа — как гласит регламент. Регистрация депутатов продолжается.

На повестке дня находится вопрос ходатайства генпрокурора Армении по возбуждению уголовного дела в отношении депутата-республиканца Арама Арутюняна и его аресту. Он обвиняется в получении взятки в размере $14 млн.

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«Я надеюсь, что депутаты не будут препятствовать борьбе с коррупцией и справедливому расследованию», — 3 декабря заявил действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь ходатайства генерального прокурора Артура Давтяна по привлечению к уголовной ответственности и аресту депутата, бывшего министра экологии Арама Арутюняна.

Пашинян не стал исключать, что Национальное собрание, в котором самая большая фракция по-прежнему контролируется бывшей правящей Республиканской партией Армении (РПА), не сможет обеспечить кворум для рассмотрения вопроса или же РПА не проголосует за ходатайство генпрокурора.

«Я надеюсь, что все депутаты будут присутствовать в Национальном собрании для обсуждения этого вопроса. По крайней мере, члены нашей фракции будут присутствовать. И я надеюсь, что депутаты не будут препятствовать борьбе с коррупцией и справедливому расследованию. Но даже если такое произойдет (хотя нехорошо, что вопрос затянется), по большому счету уже следующее Национальное собрание рассмотрит этот вопрос и решит его», — заявил Никол Пашинян.