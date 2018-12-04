Ярославль, 4 декабря, 2018, 11:48 — ИА Регнум. «Городское спецавтохозяйство» Ярославля заключит договор субподряда на уборку центральных Кировского и Ленинского районов с ООО «Яравтодор». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Ярославль

Контракт на содержание улиц центра в 2018—2020 годах будет заключен на сумму 71,8 млн рублей. Работы были выставлены на электронный аукцион, на него заявился только «Яравтодор». В итоге комиссия приняла решение заключить с ним договор как с единственным поставщиком.

Ранее по инициативе мэрии был расторгнут контракт с московской компанией «Спецстройинж», которая убирала Ленинский и Заволжский районы. Власти заявили, что у нее не хватает техники.

«Яравтодор» связывают с известным ярославским бизнесменом Вагинаком Погосяном.