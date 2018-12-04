Гюмри, Армения, 4 декабря, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Посольство России в Армении выступило с комментарием в связи с появившимися в армянских СМИ публикациями о причастности военнослужащего дислоцированной в Гюмри российской военной базы к убийству гражданки Армении.

embassyru.am Здание посольства России в Армении

«Обратили внимание на появившиеся в ряде армянских СМИ публикации о причастности служащего дислоцированной в г. Гюмри российской военной базы к убийству гражданки Армении. Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под «кричащими» заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные. Такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией», — сказано в комментарии.

Ранее посольство России в Армении опровергло информацию о том, что военнослужащий контрактной службы 102-й российской базы избил местную жительницу города Гюмри, которая после побоев скончалась на месте. По имеющимся в посольстве России в Армении данным, 3 декабря один из военнослужащих не вышел на службу. В таких случаях по регламенту взаимодействия российские военные должны проинформировать местные правоохранительные органы об этом. Информация по военнослужащему автоматически попала в розыскную сводку, что послужило причиной для его привлечения в круг причастных к громкому событию. Позже командование воинской части, совместно с представителями российского генерального консульства в Гюмри и полицией Армении выяснило, что степень вины российского военного не выявлена.

Как сообщалось ранее, 2 декабря в результате нанесения побоев скончалась жительница Гюмри Джульетта Гукасян 1961 г. рождения. Появились версии, что женщину избил российский военнослужащий.

В беседе с телекомпанией ГАЛА прокурор Ширакской области Армении Карен Габриелян отметил: «Я не могу назвать версии. В данный момент нет ни подозреваемого, ни обвиняемого».