Бердянск, Украина, 4 декабря, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Из-за ситуации в Керченском проливе порт города Бердянск сократил рабочую неделю и готовится сокращать персонал, заявил исполняющий обязанности начальника порта Александр Трощенков во время пресс-конференции, сообщило издание «Таймер».

Foreman 1982 Бердянский морской торговый порт

По словам чиновника, порт выполнил финансовый план лишь наполовину, от его услуг отказался крупнейший клиент — компания «Метинвест», а компания «Портинвест» наполовину сократила объёмы перевозимых грузов.

Трощенков также отметил, что после 25 ноября, когда Украина устроила провокацию в Керченском проливе, первое судно зашло в порт Бердянска лишь 3 декабря.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС без разрешения вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны российскими пограничниками с применением силы.

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Украинские власти заявили о блокаде Керченского пролива Россией, но в Кремле опровергли эти слова.

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