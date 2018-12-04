Турин, Италия, 4 декабря, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia.

goatling Массимилиано Аллегри

Аллегри стал обладателем премии «Тренер года» по итогам сезона 2017/18. Под его руководством «Ювентус» стал чемпионом Италии. Туринский клуб, в свою очередь, был признан лучшей командой сезона.

Отмечается, что в четвёртый раз стал лучшим тренером года в чемпионате Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Массимилиано Аллегри заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов.

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