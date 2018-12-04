Салехард, 4 декабря, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Проблему неминуемо высокого тарифа на мусор на Ямале скорее всего будут решать за счёт регионального бюджета. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов в своём ежегодном докладе депутатам Заксобрания ЯНАО 4 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Специфика Ямала в транспортной недоступности, особенно до немалого числа отдалённых посёлков, отмечают власти региона.

«Если читать федеральный закон и переложить его на отдаленный поселок Ямала, где нет транспортной схемы, надо мусор собрать, вывезти его. Вывоз этот будет «золотым», и непонятно, кто за это будет платить», — сетовал ранее Дмитрий Артюхов.

На Ямале вслух не произносят, во сколько может вырасти тариф на мусор для населения с началом «мусорной реформы» 1 января 2018 года. Дмитрий Артюхов ранее ставил задачу перед региональным оператором ООО «Инновационные технологии» и правительством ЯНАО сделать в автономном округе тариф на мусор в пределах среднего по России. Однако решение затягивается, а прокуратура ЯНАО уже высказала беспокойство грядущей величиной тарифа.

«Округу необходима инфраструктура по обработке бытового мусора. Это требует существенных финансовых вложений. В платёжках за коммунальные услуги, которые ямальцы получат уже в январе, появится новая строка. Важно, чтобы для семьи она не стала резким ударом по бюджету. Поэтому мы приняли решение о субсидировании таких платежей с 2019 года. Соответствующий законопроект уже в этом месяце будет внесен в Законодательное собрание ЯНАО. Прошу депутатов поддержать данное решение», — сообщил Дмитрий Артюхов о выходе из тарифного тупика.