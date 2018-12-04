Москва, 4 декабря, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Дипломатический конфликт в отношениях между Грецией и Россией был ошибкой. Об этом заявил советник премьер-министра Греции Алексиса Ципраса по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис.

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Советник напомнил, что в 2018 году отмечалось 190 лет установления дипломатических отношений России и Греции.

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МИД РФ даст зеркальный ответ на высылку Грецией российских дипломатов

«В этих отношениях в этом году были и некоторые нехорошие моменты. В наших дипломатических отношениях произошли крайности, это была ошибка. Она привела к временному недопониманию», — приводит РИА Новости слова Веланиса.

При этом советник отметил, что на сегодняшний день все негативные моменты удалось устранить, и российско-греческие отношения остаются на очень высоком уровне.

«В трудные моменты исторического развития мы всегда были братскими народами. Этого никогда и никто не сможет отнять», — добавил Димитрис Веланис.

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Напомним, 7 декабря состоится визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву. За несколько дней до этого состоится заседание смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Греция заявила о высылке из страны двух российских дипломатов. Ещё двум дипломатам Афины закрыли въезд. Такая мера объяснялась «вмешательством» сотрудников дипмиссии во внутренние дела Греции. Отмечалось, что российские дипломаты вели себя неуважительно по отношению к греческому государству. В МИД России пообещали дать Афинам зеркальный ответ.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высылку российских дипломатов из Греции результатом «многоэтапной игры», в которую «втянули» эту страну, также заявив о «сильнейшем давлении», которому подверглась Греция. Заявление Захаровой в МИД Греции назвали «характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера, независимы и могут осуществлять самостоятельную, многостороннюю и демократическую внешнюю политику».