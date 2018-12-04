Ереван, 4 декабря, 2018, 11:08 — ИА Регнум. ЕС предоставит Армении 36 млн евро на реализацию программ в сферах экологии, образования, энергетики. Деньги будут направлены также на улучшение инвестиционной среды и поддержку сектора малого и среднего предпринимательства. До конца года будет перечислено 5,5 млн евро, сообщается на странице правительства Армении в «Twitter».

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Как сообщалось ранее, ЕС в 2018—2022 гг. предоставит Армении 176 млн евро на поддержку проводимых в стране реформ в различных сферах.

Как заявил 31 мая 2018 года замминистра иностранных дел Армении Армен Папикян, с 1 июня 80% соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС вступят в силу.

«В 2018—2022 годах Армении будет предоставлено около 176 млн евро. Эта сумма будет направлена на реформы в ряде сфер», — сказал тогда Папикян. По его словам, в 2018 году Армении будет предоставлено 36 млн евро.