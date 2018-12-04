Санкт-Петербург, 4 декабря, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга намерены увеличить свою долю в акционерном капитале ОАО «Метрострой» до контрольного пакета акций. Об этом сообщил 4 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании по развитию метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Город должен иметь контрольный пакет акций ОАО «Метрострой», чтобы управлять ситуацией и нести консолидированную ответственность», — заявил Беглов. По его словам, доля города в «Метрострое» должна составлять не менее 51%.

В настоящее время доля Петербурга в ОАО «Метрострой» составляет 46%. Более 24% акций владеет генеральный директор «Метростроя» Николай Александров, и компания в целом находится под контролем семьи Александровых.

Как считает врио губернатора, контрольный пакет акций «Метростроя» позволит стабильно развивать метрополитен Санкт-Петербурга.

«В Петербурге работает 69 станций. Но этого очень мало для нашего мегаполиса — некоторые районы вообще не охвачены метрополитеном», — напомнил Александр Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник главы Петербурга пояснил, почему «срезаны» расходы на новое метро

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе принятия бюджета Петербурга на 2019 год расходы на метростроение были урезаны примерно на 10 млрд рублей, с 28 до 18 млрд рублей. В Смольном это объяснили неготовностью «Метростроя» освоить ранее запланированные средства. В самой компании объяснили, что для новых линий и станций не разработаны соответствующие проекты, за подготовку которых отвечает городская власть.

28 ноября на заседании правительства Петербурга врио губернатора Александр Беглов, говоря о проблемах в строительстве метро, заявил: «Деньги есть — нужно строить. Или четко сказать, что «мы строим не на 30 миллиардов, а на 18 миллиардов», чтобы мы выстраивали свою политику».

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный готов разорвать контракт с «Метростроем» по Фрунзенскому радиусу

Ранее стало известно о переносе сроков сдачи трех станций Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» с декабря 2018 года на первую половину 2019 года. Смольный и «Метрострой» обменялись взаимными упреками в срыве сроков.