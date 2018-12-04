Барнаул, 4 декабря, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Врач высшей категории, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин не согласен с мнением диетолога Минздрава, посоветовавшего гражданам России не ограничивать себя во время новогоднего застолья. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова Виктора Тутельяна о том, что новогоднее меню должно быть нарядным, праздничным, вкусным и обильным, он, в частности, отметил:

Новогодняя открытка. СССР

«Основной проблемой новогодних праздников как раз является неумеренное потребление пищи и алкоголя. Никак не могу согласиться с мнением главного внештатного диетолога. Подобные излишества зачастую приводят к ухудшению состояния здоровья и обострению хронических заболеваний, о чем прекрасно осведомлены дежурные врачи поликлиник и стационаров.

Сочетание избыточного количества пищи с приемом большого количества напитков (как алкогольных, так и безалкогольных) перегружает прежде всего систему органов пищеварения и сердечно-сосудистую систему. С целью избежать проблем со здоровьем я бы рекомендовал в этот период, учитывая продолжительность праздников, дробный прием небольших количеств пищи, отдавая при этом предпочтение салатам, и исключить газированные напитки и, по возможности, алкоголь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отмечал, что если у человека нет заболевания, то в новогоднюю ночь он может есть всё: «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное». Единственное, эксперт Минздрава рекомендовал гражданам ограничить употребление спиртных напитков.