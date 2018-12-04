Пермь, 4 декабря, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В Мотовилихинском районе Перми на 90 суток приостановлена работа кафе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Административное наказание, вынесенное судом, стало расплатой за нарушение санитарных норм и правил.

Альфред Генри Маурер. В кафе

Основанием для судебного постановления стали нарушения обязательных требований, выявленные в ходе санитарно-эпидемиологического расследования. Оно проводилось в связи с поступившей информацией о случаях острого гастроэнтерита у четырёх человек. Вспышку заболеваемости связывали с употреблением пищевой продукции, выработанной в кафе.

По данным Пермьстата, в регионе за девять месяцев 2018 года отмечено снижение заболеваемости по классу кишечных инфекций по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, на 6,9% снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями, бактериальной дизентерией — на 14,6%, сальмонеллёзными инфекциями — на 16,1%.

Между тем ранее в Управлении Роспотребнадзора заявили о значительном всплеске заболеваемости норовирусной инфекцией в образовательных организациях. Заболевания передаются преимущественно пищевым путём.