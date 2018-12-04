Улан-Удэ, 4 декабря, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии упразднили должность сити-менеджера Улан-Удэ. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском парламенте.

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Сессия Народного Хурала, на которой рассмотрели соответствующий законопроект, состоялась 4 декабря. Документ внёс глава Бурятии Алексей Цыденов. Докладчиком выступил зампред республиканского правительства, руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов.

По его словам, местную администрацию будет возглавлять избираемый населением Улан-Удэ мэр. На него будет возложена работа по выполнению административно-управленческих и хозяйственных функций. Это позволит отказаться от должности сити-менеджера.

Также Цыренов подчеркнул, что речь идёт о более чётком разграничении функций горсовета и администрации города. Это возвращение к модели городской власти, существовавшей до 2012 года.

В республиканском парламенте уточнили, что за упразднение должности сити-менеджера проголосовали 56 депутатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сити-менеджером Улан-Удэ является Александр Аюшеев. Он был назначен на эту должность решением Улан-Удэнского горсовета от 23 июня 2016 года. Мэром Улан-Удэ с 2012 года является Александр Голков.