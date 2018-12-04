Ярославль, 4 декабря, 2018, 10:33 — ИА Регнум. И.о. мэра Ярославля Владимир Волков хочет вернуть в город право распоряжаться размещением наружной рекламы в областном центре. Соответствующий законопроект внесен в областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наружная реклама в Ярославле

С 2018 года по инициативе губернатора области Дмитрия Миронова полномочия по наружной рекламе были изъяты у муниципалитетов в пользу региональных властей. Тогда область объясняла это необходимостью упорядочить рынок «наружки». Для этого было создано отдельное подразделение в департаменте имущественных и земельных отношений. И вот, новый поворот. При этом Владимир Волков предлагает вернуть полномочия только городу Ярославлю. В остальных муниципальных образованиях распоряжаться продажей рекламных мест будет по прежнему область.

Когда область забирала полномочия, областные чиновники уверяли, что доходы местных бюджетов от этого только вырастут. Видимо, этого не случилось. Волков уверен, что сможет эффективнее региональных чиновников собирать деньги от «наружки».

В связи с принятием законопроекта ожидаются благоприятные последствия с достижением экономического эффекта, а именно сокращение количества незаконных рекламных конструкций на территории города Ярославль, а также пополнение доходной части местного бюджета за счет повышения эффективности проведения торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Источники ИА REGNUM говорят о том, что законопроект пытается в очередной раз изменить рынок наружной рекламы в городе. По мнению специалистов, отъем полномочий на уровень региона был связан с конфликтом прежнего мэра Ярославля Владимира Слепцова и руководства правительства области. Владимир Волков является более лояльным человеком для региональной власти, поэтому ему вновь можно доверить право регулировать этот высокодоходный сегмент рынка.

Отметим, что это не первый случай неоднозначного перераспределения полномочий в Ярославской области. Ранее область забрала у муниципалитетов полномочия по благоустройству, однако вскоре вернула их назад. Также на уровень региона перешли полномочия в сфере градостроительства, водоснабжения и водоотведения.