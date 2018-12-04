Новосибирск, 4 декабря, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Завершено расследование дела экс-директора новосибирского планетария Сергея Масликова, обвиняемого во взятках (ст. 290 УК РФ). Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области направило уголовное дело на изучение в прокуратуру, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

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Так как статья, кроме лишения свободы, предусматривает штраф, по ходатайству ведомства суд наложил арест на имущество Масликова — щитовой дачный домик площадью 15 кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор новосибирского планетария Сергей Масликов задержан правоохранительными органами в начале февраля 2018 года. По версии следствия, Масликов летом 2015 года и осенью 2017 года за взятки сдавал в аренду дорогостоящую аппаратуру планетария для производства фильмов. Уголовное дело насчитывает десять эпизодов взяток на сумму 650 тысяч рублей.

Различные общественные и профессиональные объединения и сообщества выступили за освобождение Масликова из СИЗО. Позже его отправили под домашний арест, а затем выпустили под подписку о невыезде.

В свою очередь защита Масликова настаивает, что действия экс-директора планетария являются нарушением финансовой дисциплины, но не преступлением, так как средства от сдачи в аренду аппаратуры шли на нужды учреждения, в том числе покупку для экспозиции астролябий и других астрономических инструментов.

После утверждения прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело поступит на рассмотрение суда.