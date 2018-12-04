Москва, 4 декабря, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что необходимо усилить меры государственного протекционизма в области кинематографа. Глава минкульта выразил недовольство по поводу того, что американский фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» занимал до 70% всех киносеансов в ноябре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

«Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф рано или поздно будет разрушен всемирной машиной Голливуда», — отметил Владимир Мединский «РИА Новости».

Заявление Мединского последовало после слов постановщика и руководителя студии «Мосфильм» Карена Шахназарова интервью радиостанции «Говорит Москва» отом, что необходимо ограничить показа американских фильмов в России. Глава Минкульта сообщил и о своём недовольстве относительно проката фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Министр считает, что такая крупная доля киносеансов для картины продиктована «тотальной монополией голливудских кинопрокатчиков, которая диктует свои условия киносетям».

Напомним, что в России «Фантастические твари» собрали более 1,3 млрд рублей.

Напомним, что в 2017 году Мединский попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать несколько инициатив, направленных на усиление протекционизма в области кинематографа. В частности, он попросил ограничить количество сеансов одной картины в кинотеатрах до 35% и делать отчисления по 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино.