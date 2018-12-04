Киев, 4 декабря, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Бывший председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов останется под стражей до 31 января 2019 года. Об этом написала 4 декабря пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

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Решение о продлении Ефремову меры пресечения вынес Старобельский районный суд Луганской области Украины. Экс-главе фракции инкриминируют «посягательство на территориальную целостность» Украины, а также действия в пользу властей Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремова задержали в июле 2016 года в киевском аэропорту «Борисполь». По данным украинской генпрокуратуры, он намеревался вылететь в Австрию.

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