Санкт-Петербург, 4 декабря, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Размер материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге с 1 января 2019 года будет проиндексирован и составит 154 тысячи 347 рублей 12 копеек. В 2018 году его размер составляет более 148 тыс. рублей. Кроме того, расширяются варианты использования регионального маткапитала.

Саломон де Брей. Близнецы Клара и Альберт де Брей. 1646

В настоящее время, как сообщало ИА REGNUM, расходовать маткапитал можно только на улучшение жилищных условий, строительство дач, получение ребенком образования, приобретение автомобиля либо медицинскую реабилитацию, санатории.

Согласно закону, принятому Заксобранием и подписанному врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, средства регионального материнского капитала со следующего года можно будет направлять на оплату высокотехнологичной медицинской помощи для ребенка, в том числе оплату проезда к месту ее получения, а также на реабилитацию детей-инвалидов, за исключением расходов, которые оплачиваются по федеральному закону «О социальной защите инвалидов».

Материнский капитал в Санкт-Петербурге введен на срок с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. Право на его получение имеют женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка в данный период либо родившие или усыновившие четвертого или последующих детей в тот же период, если ранее они не воспользовались правом на получение регионального маткапитала. Маткапитал могут получить также мужчины, являющиеся единственными родителями (усыновителями) третьего ребенка или последующих детей, ранее не получавшие указанную выплату.

Сертификат на региональный маткапитал можно получить до достижения ребенком трех лет. Изначально размер выплаты равнялся 100 тыс. рублей, но с тех пор регулярно индексировался.